Na antevisão ao jogo com o Sporting, o seu primeiro enquanto treinador do FC Porto no Estádio do Dragão, Martín Anselmi admitiu que «é por momentos como este que queremos ser treinadores», preferindo forcar-se naquilo que a sua equipa pode fazer no Clássico, do que propriamente no adversário.

«O que é capaz de fazer o rival já o sabemos, mas temos de saber o que nós somos capazes de fazer. Na Europa, terminámos com a nossa baliza a zero (frente ao Maccabi Tel Aviv), contra o Rio Ave eles só criaram perigo e marcaram a partir de erros não forçados, porque com a defesa organizada estivemos bem. Esta partida requer concentração máxima. Cada duelo que tivermos, temos de o superar. É importante estarmos juntos o máximo de tempo de possível. Jogamos em casa e a bola tem de ser nossa», explicou o treinador dos portistas.

Sobre a possibilidade de se poder tornar a ver um médio a atuar na linha defensiva, como aconteceu com Stephen Eustáquio diante do Maccabi Tel Aviv para a Liga Europa, Anselmi abriu as portas a essa possibilidade, até porque «cada jogo tem um contexto diferente».

«Trabalhamos há pouco tempo com o plantel. Durante esse trabalho, vamos descobrindo em cada jogador quais as funções em que são melhores. Pode haver jogos em que podemos precisar de um jogador que tenha mais caraterísticas de médio, e noutros de um central. Ambos podem fazer o que lhe pedimos para a posição. Não quero fechar-me num sistema, porque ele pode mudar em função do adversário», referiu.

Sobre as contas do título, para as quais o resultado do Clássico com o Sporting pode ter um peso relevante, Martín Anselmi disse não ser capaz de «fazer futurologia».

«Preparamo-nos para competir, para dar o máximo. Depois do jogo, podemos falar disso. O importante é o que controlo. Não controlo o vento, as decisões do árbitro, como acordou o adversário nesse dia ou que vai fazer o treinador rival. Fora do campo é ruído. Quem está fora não joga, muito menos conta», concluiu.

O FC Porto recebe o Sporting, nesta sexta-feira (20:15), no Estádio do Dragão. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.