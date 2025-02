Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, o treinador do FC Porto fez a análise ao empate no Estádio do Dragão (1-1), frente ao Vitória de Guimarães, para a 23.ª jornada da Liga.

(Jogo) «Ao nível da intensidade de procurar a baliza rival, fizemo-lo bem. Quisemos ser intensos e pressionantes, e conseguimo-lo. Até ao golo, fomos pressionantes, como queremos ser. Depois faltou fechar o jogo. Há que aprender a defender com a bola, a ter calma e a gerir os jogos. Daí veio o golo deles, que também tiveram mérito. São coisas que temos de corrigir».

(Samu começou no banco) «Quando regressou de Roma, o Samu vinha com um problema num joelho. Tivemos de escolher entre ele e o Danny. Acabou por entrar para o lugar do Pepê».