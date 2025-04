Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a vitória sobre o Famalicão por 2-1:

[Análise da partida e prestação do FC Porto]

«Penso que mostra um pouco do carácter e da competitividade que estes jogadores têm. Não se acomodam, e vejo um grupo corajoso, porque não se trata apenas de reagir após uma derrota, não se trata apenas de pressionar, não se trata apenas de correr, é preciso também ousar jogar, e todos os dias ousam jogar mais, e bem, como resultado dessa coragem, acabámos por controlar o jogo da forma como o controlámos, para além do grande golo que eles marcaram, que foi outro jogo. Penso que hoje fomos capazes de defender bem em alguns momentos com a bola, e penso que é esse o caminho a seguir, correr e jogar quando é a nossa vez de jogar.»

[FC Porto mostrou um crescimento em relação à adversidade?]

«Não sei se é natural, porque é natural sofrer, no final nós, se atacarmos bem, não devíamos sofrer transições. Acontece que há momentos diferentes do jogo, obviamente que não podemos controlar tudo, mas na grande maioria dos casos, se estivermos próximos e tivermos uma boa estrutura para atacar, isso permite-nos estar juntos e viajar juntos e encontrar uma vantagem, no final viajar juntos não é apenas um prazer, não só porque o fazemos porque queremos jogar bem, mas porque estando próximos e avançando juntos, quando perdemos a bola estamos juntos e estamos próximos. Portanto, é disso que se trata.»

[FC Porto ganha pela segunda vez consecutiva. A reação à adversidade deve-se também ao aumento da confiança?]

«O resultado é temporário. Já o disse na semana passada, temos de seguir, continuar e trabalhar.»

[Rodrigo Mora o que diz da exibição de hoje]

«Desfrutem dele.»