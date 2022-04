Declarações do futebolista do FC Porto, Chancel Mbemba, à SportTV, após a vitória por 4-2 ante o Vizela, no Estádio do Dragão, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga. O defesa fez o terceiro golo dos azuis e brancos:

«Foi um jogo muito difícil. Como o treinador disse, cada jogo vamos pelos três pontos. Golo? É por toda a equipa.»

[Porto próximo do título:] «Vamos fazer todos os possíveis, vamos trabalhar a cada jogo. Vamos trabalhar, faltam dois jogos, este já passou.»

[Benfica:] «Vamos trabalhar, como trabalhámos contra o Vizela, vamos fazer tudo. Não vai ser fácil, mas como o treinador disse, cada jogo vamos fazer tudo para ganhar.»