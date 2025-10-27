A FIGURA: Deniz Gul

Os avançados vivem de golos e as equipas de triunfos. Esta noite o avançado turco e o FC Porto fizeram a combinação perfeita. Lançado a partir do banco, Deniz Gul assinou o golo que deu os três pontos aos azuis e brancos com um enorme sentido de oportunidade na bola parada. Terceiro golo da temporada, a valer o triunfo num terreno difícil e num jogo que estava amarrado.

O MOMENTO: segundo golo do FC Porto (88’)

Pontapé de canto batido por Rodrigo Mora no lado direito do ataque, na confusão Kiwior desvia de cabeça ao primeiro poste para Deniz Gul fazer a diferença na segunda bola. Eficaz no ataque à bola, fez em cima da hora o segundo dos azuis e brancos, amarrando os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Pepê

Mais maduro e consistente, o brasileiro deu muita é equipa em termos táticos. Tentou fazer a diferença ofensivamente, mas destacou-se pela presença constante em jogo e pelos equilíbrios que ajudou a dar à equipa.

Benny

Nervo, toque de bola e sentido de posicionamento. Benny preencheu o campo em Moreira de Cónegos, sendo o pêndulo do Moreirense. Com menos bola do que o normal, adaptou-se e foi extremamente útil. Quase fez um grande golo.

Rodrigo Mora

Acrescentou, a partir do banco, o condimento que faltava ao ataque portista: espontaneidade e irreverência. Os espaços curtos proporcionaram o seu futebol, ajudando a efetivar o assédio azul e branco. Bate o canto do golo da vitória.

Dinis Pinto

Comprometido defensivamente e ousado na manobra ofensiva. O lateral foi obrigado a fechar várias defensivamente, mas ainda teve fulgor para integrar o ataque. Fez vários cortes providenciais.