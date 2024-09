Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 4-0 ante o Arouca, em jogo da 7.ª jornada da Liga:

[Se está satisfeito com a resposta da equipa após a derrota na Noruega:] «Muito satisfeito com os jogadores, com a resposta que deram. Um adversário difícil, que muita gente anda a desvalorizar, mas que vai acabar, seguramente, alto na tabela, não tenho dúvida nenhuma. É uma equipa bem trabalhada, bem orientada, muito capaz, a saber pisar o campo, a atacar e a defender. Vai criar problemas a muitos adversários. Segunda parte forte, a primeira também com três ou quatro aproximações, uma delas clara pelo Pepê. Não me recordo de grandes oportunidades do Arouca e a segunda parte deixa-me feliz, porque mantemos a equipa a zero, sem sofrer golos e fizemos quatro num contexto em que nunca tínhamos feito até agora, em superioridade numérica. É sinal da evolução da equipa e de crescimento.»

[Duas partes diferentes. O que mudou, além da expulsão:] «Também tem a sua influência [ndr: a expulsão]. Injetámos mais um avançado na frente, mais peso na área, mais intencionais, mais agressivos, mais intensos na forma como condicionámos a saída de bola do Arouca, uma delas redunda em golo. O adversário teve mais dificuldade em sair, ainda assim, a espaços, conseguiu. Fazemos quatro golos, ganhámos bem, boa segunda parte, primeira controlada. Não permitimos grandes transições ao adversário, muito feliz pelos jogadores, pela forma como interpretaram o jogo, nem sempre somos perfeitos, foi uma boa segunda parte, mas acho que temos espaço para crescer.»