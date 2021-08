Petit, treinador do Belenenses, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto na primeira jornada da Liga.

«Foi uma vitória justa do FC Porto, que teve mais intensidade, enquanto nós tivemos dificuldades nos primeiros 30 minutos. Foi uma entrada difícil, com muita juventude e cinco estreias na Liga. Estamos mais bem preparados, estes jogos são difíceis, mas dão para crescer. Não era o resultado que queríamos, mas vamos continuar a trabalhar, corrigindo alguns erros. Faz parte da aposta do clube.

[sobre a aposta em muitos jovens]

«Eles têm trabalhado bem, fizeram jogos na pré-época com a equipa, vou acertando, há uns meses estavam nos sub-23 e na equipa B, sem adeptos, mas é bom para eles cresceram. Estes jogos são exigentes, mas agora vamos voltar ao nosso campeonato. E temos de saber jogar com o FC Porto e a Roma, para depois podermos jogar com o Marítimo, Sporting e por aí fora. Temos estas dores, mas eles têm de crescer depressa.»