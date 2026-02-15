A FIGURA: Jan Bednarek

Exibição segura na defesa e um cabeceamento providencial a garantir os três pontos e a garantir o regresso às vitórias do FC Porto. Atento, interventivo e seguro, o central polaco foi um dos elementos mais consistentes ao longo do jogo, num encontro em que poucas individualidades se destacaram.

MOMENTO: o «toque de Midas» de Gabri Veiga, 60m

Segundos depois de entrar em campo, Gabri Veiga foi instrumental no golo do FC Porto. Na primeira vez que tocou na bola, o médio espanhol cobrou um pontapé de canto ao cruzar para o coração da grande área, onde apareceu Jan Bednarek a cabecear de forma certeira para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Kaíque: o guarda-redes do Nacional mostrou-se com boas defesas num par de ocasiões e ajudou a motivar os seus companheiros quando os alvinegros subiram de rendimento a meio da primeira parte.

Gabri Veiga: foi entrar e marcar território. O médio espanhol mexeu com o jogo ao assistir com conta, peso e medida para o golo de Bednarek. Depois, ajudou a segurar o meio-campo.