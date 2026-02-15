O líder FC Porto joga esta tarde na Choupana, frente ao Nacional, e Francesco Farioli vai ter de inovar no onze.

Depois de uma derrota e um empate nas últimas duas jornadas, os dragões não contam com os lesionados Samu, Kiwior e Martim Fernandes (tal como Luuk de Jong e Nehuén Pérez, que não são novidade), bem como o castigado Francisco Moura.

Em sentido contrário, William Gomes faz parte das opções de Farioli, após a providência cautelar interposta pelos dragões, relativamente ao castigo de dois jogos pela expulsão com o Casa Pia, ter sido aceite.

Face aos constrangimentos, o técnico portista terá de inovar e deverá apresentar algumas alterações no onze habitual. Desde logo Deniz Gül deverá surgir na frente de ataque, no lugar de Samu, que não joga mais esta época. Isto apesar de o reforço Terem Moffi também espreitar a estreia. Já Rodrigo Mora poderá surgir sobre a esquerda, tal como foi lançado no Clássico frente ao Sporting, enquanto Zaidu poderá voltar à equipa, face à indisponibilidade de Kiwior, Moura e Martim, que têm sido utilizados como laterais esquerdos.

Devido às contingências na equipa, Farioli convocou dois jogadores que não fazem habitualmente parte do plantel principal para o jogo da Madeira. A saber: Gabriel Brás, central de 21 anos, e o lateral-esquerdo Yoan Pereira, campeão do mundo sub-17.

Do lado do Nacional, Tiago Margarido também algumas baixas. Ivanildo, João Aurélio, Lucas França, Ulisses Wilson e Filipe Soares estão lesionados, enquanto Léo Santos está castigado.

O FC Porto defronta o Nacional este domingo, em jogo da 22.ª jornada da Liga, com pontapé de saída marcado para as 15h30.

