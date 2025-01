Esta sexta-feira, na partida inaugural da 17.ª jornada da Liga, Vítor Bruno viajou até à Madeira e fez apenas uma alteração para o encontro com o Nacional.

Com Nico González de fora por acumulação de amarelos, o técnico do FC Porto viu-se obrigado a trocar uma peça chave no meio campo e lançou Alan Varela. De resto, a equipa apresenta-se igual àquela que começou em campo no dérbi com o Boavista. De notar também a presença de Fábio Vieira no banco dos dragões, depois de ser afastado, por opção técnica, da partida passada.

Do outro lado, na equipa da casa, Tiago Margarido fez duas alterações face à derrota com o Rio Ave (2-1). O técnico do coletivo madeirense tirou Léo Santos e João Aurélio e colocou Matheus Dias e Zé Vítor.

A bola começa a rolar às 18h e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim, Otavio, Nehuen, Galeno, Varela, Eustaquio, André Franco, Rodrigo Mora, Pepê e Samu.

Onze do Nacional: Lucas França, Ulisses Rocha, José Gomes, Bruno Costa, Luís Esteves, Gustavo Garcia, Isaac, Djibril Soumare, Zé Vitor, Matheus Dias e Teodora.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Fábio Vieira, Vasco, Iván Jaime, Namaso, João Mário, Gül e Gonçalo Borges.

Suplentes do Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Laabidi, Penha, André Sousa, Francisco Gonçalves, Leo Santos, Appiah e Dyego Sousa.