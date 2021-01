Nakajima vai representar o Al Ain por empréstimo do FC Porto até final da temporada. O jogador de 26 anos embarcou nesta quarta-feira rumo aos Emirados Árabes Unidos.



O empresário do jogador garante que o regresso ao clube portista é o grande objetivo: «Em conjunto com o FC Porto, foi bem resolvido. O FC Porto investiu muito no jogador e acredita muito no projeto do Al Ain. Em conjunto com o jogador, decidiu fazer o negócio. O jogador está com muita vontade de ir.»



«O objetivo é fazer seis meses bons e voltar para o FC Porto, para discutar a seleção e as Olimpíadas», concluiu Theo Ryuki, empresário de Nakajima, em declarações à SIC Notícias no aeroporto, antes da viagem.



O Al Ain é treinado pelo português Pedro Emanuel. Em 2019, o FC Porto pagou 12 milhões de euros por 50% do passe de Nakajima.