Nanu deixou uma mensagem sentida dirigida ao Marítimo e aos seus adeptos, um dia depois de ter sido confirmado como reforço do FC Porto. O lateral/extremo começa por agradecer ao clube que lhe deu «oportunidade de realizar sonhos» e, depois, aos colegas, staff, pessoal da limpeza e adeptos.

«Tive o privilégio de jogar num grande clube que é o Marítimo. O maior das ilhas a minha gratidão pela oportunidade que me deram de realizar sonhos ao longo destes anos maravilhosos, onde me senti em casa, onde tive tudo para ser feliz e dar muitas alegrias, onde me fizeram acreditar que é possível realizar sonhos, cresci imenso como jogador e ser humano, não tenho palavras suficientes para descrever o feliz que fui e pela forma que me trataram, foi incrível», começa por destacar numa publicação no Instagram.

Um internacional guineense agradeceu depois a todos, desde a direção, passando pelos companheiros de balneário, staff e pessoal da limpeza. «Com lágrimas nos olhos de gratidão e saudades de ter feito sempre o melhor para defender este grande clube e fazer parte da história deixo aqui o meu muito obrigado a todos, serei mais um dos vossos», destacou ainda.

Nanu já tinha publicado esta mesma mensagem, mas com um vídeo a festejar um golo no…Dragão, mas depois corrigiu o «lapso» diplomático e optou por uma fotografia.