Milton Mendes, treinador do Marítimo, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota em casa com o FC Porto, que deixa os insulares no último lugar da Liga.

«A nossa equipa lutou muito. Sabíamos do poder do FC Porto e sabíamos que íamos sofrer muito no jogo, mas na segunda parte as oportunidades foram nossas. Uma bola no poste e um jogador isolado na cara do guarda-redes.

«Estes jogadores lutaram até à ultima gota de suor. Não vencemos este jogo que podíamos ter vencido. Muitos dizem que já descemos, mas mostrámos que não.

Sabíamos que o FC Porto pressiona muito alto e tem feito os golos assim. Mas encaixámos bem e tivemos tudo controlado. Da forma como jogámos hoje, podemos vencer muitas vezes.»

[sobre o último lugar do campeonato]

«Temos uma relação extraordinária com o balneário e a direção. Estamos a viver situação complicada, mas a equipa joga e trabalha bem. Tem dissabores em momentos cruciais, mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.»