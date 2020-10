Minutos após Lito ter respondido às palavras de Conceição antes do encontro, foi a vez do técnico do FC Porto criticar uma atitude que o colega de profissão teve durante o FC Porto-Marítimo.



«O Marítimo não me surpreendeu, muito menos o Lito a dizer para o guarda-redes se atirar para o chão para fazer uma substituição. Conheço-o, sei da inteligência dele e como organiza as equipas e tenta conquistar pontos. Nada me surpreendeu», referiu, em tom crítico.