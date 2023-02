Vasco Sousa fez neste domingo a estreia pela equipa principal do FC Porto, sendo lançado ao minuto 87 na receção ao Vizela.

O médio de 19 anos, natural de Paredes, cumpre a quarta temporada no clube portista, depois de passagens por Cristelo, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.

Face à escassez de opções no setor intermediário dos dragões, o nome de Vasco Sousa ainda foi equacionado para o onze azul e branco. Porém, Sérgio Conceição apostou no recuperado Grujic e lançou o jovem nos minutos finais do encontro.

«Aproveitou para dizer que o Vasquino estreou-se na primeira equipa não por ser engraçadinho, pequenino e os adeptos gostarem muito dele, mas sim porque tem trabalhado muito bem», atirou o treinador do FC Porto, após a vitória por 2-0 frente ao Vizela.