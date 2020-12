Pako Ayestaran, treinador do Tondela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota no Dragão, frente ao FC Porto.

«Apesar da derrota, a sensação é muito positiva. Mostrámos que estamos a evoluir e somos capazes de competir com todas as equipas. Tinhamos pela frente uma grande equipa e demos uma imagem muito boa. E no último segundo estivemos quase a empatar, mas também não tivemos essa ponta de sorte.

Nestes jogos precisamos de um pouco de sorte, que não tivemos. E o árbitro também não esteve muito bem. O primeiro golo do FC Porto nasce de um lançamento lateral que era a nosso favor; no segundo, a segunda bola toca no braço de Luis Diáz; e no terceiro golo foi um lançamento lateral que também era nosso. Mas os árbitros são humanos e também podem errar.

O primeiro golo vem de uma transição que não defendemos bem. Mas na primeira parte estivemos equilibrados diante de uma equipa que exige muito de nós, com muita largura.»