Nico González, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga, por 2-1, no jogo que encerrou a 8.ª jornada da Liga:

«Estávamos chateados com o que tinha acontecido frente ao Manchester United, sobretudo por causa do empate que concedemos no período de compensação. Fizemos um grande jogo e acho que a vitória é justa, sem dúvida.»

«Reviravolta? Este ano essa é uma marca da nossa equipa em muitos jogos, reagimos bem aos golos que sofremos. Temos tido muita coragem e isso notou-se, não só neste jogo, mas também para a Supertaça, frente ao Sporting.»

«Assobios dos adeptos? Necessitamos sempre do apoio deles, são exigentes e com razão, pela grandeza deste clube. Ainda assim, acho que 99 por cento das pessoas apoiaram a equipa e tenho a certeza que caso isso aconteça sempre, vamos ser melhores. Agora vamos aproveitar a pausa e crescer, somos jovens e há que trabalhar todos os dias.»