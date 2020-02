Depois do Dragão, para a Liga, além do embate em Braga, para a Taça da Liga, o FC Porto defronta o V. Guimarães pela terceira vez esta época, a primeira no Estádio D. Afonso Henriques. É ali que o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, considera que está uma das equipas «mais difíceis» de defrontar na sua casa. Não só em Portugal, mas também… em toda a Europa.

«É um adversário muito forte, que joga bem, no seu estádio, talvez das equipas mais difíceis, não só no panorama nacional, mas mesmo na Europa. Na Liga Europa, teve jogos conseguidos contra adversários que têm peso e nome [ndr: Arsenal, Eintracht, Standard Liège]. É uma equipa bem trabalhada, orientada, com excelentes jogadores, é uma tarefa bastante difícil para nós, conheço bem a paixão dos adeptos, o quão é difícil jogar naquele ambiente», afirmou Conceição, frisando a «felicidade» e o «orgulho» que tem em poder ter treinado o clube minhoto.

Questionado sobre um V. Guimarães que tem sido uma das equipas que tem apresentado bom futebol, por vezes não tão eficaz face às oportunidades que cria, Conceição rejeitou ver «romantismo ou lirismo no futebol» praticado pela equipa de Ivo Vieira. Apelida mesmo de «bastante objetiva» a forma como o adversário deste domingo joga.

«Aquilo que a equipa cria e o não concretizar as oportunidades que tem, é uma questão de eficácia. Há momentos em que não se é tão eficaz e noutros momentos, como aconteceu no último jogo, é cada tiro, cada melro – perdoem-me a expressão – fez sete golos e podia ter feito mais, o Famalicão jogou com menos um [após a expulsão de Anderson ao minuto 23], a equipa foi um bocadinho diferente, mas não deixou de ser o Famalicão, que tem feito um trajeto fabuloso no campeonato e fez na Taça. Acho que não há um problema específico, melhor que ninguém o Ivo sabe o que trabalhar para melhorar», concluiu o técnico dos dragões.

O V. Guimarães-FC Porto, relativo à 21.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 17h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

