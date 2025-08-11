Miguel Nóbrega, jogador do Vitória de Guimarães, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 3-0 na visita ao FC Porto, na 1.ª jornada da Liga:

«[FC Porto teve uma pressão muito forte desde o início] Sabíamos que o FC Porto iria pressionar, mas tentámos manter o nosso jogo e sair a jogar. Conseguimos isso algumas vezes, noutras não. É normal, num jogo de 90 minutos.»

«[Sofrer dois golos na primeira parte] Sofremos dois golos muito cedo, mas não deixámos de acreditar. Depois conseguimos impor o nosso jogo, tentámos ter bola e fazer o golo. Tivemos várias oportunidades, mas não fomos eficazes. Foi um bom jogo da nossa parte.»

«[Este resultado abala a equipa?] O campeonato é longo, foi só o primeiro jogo, temos noção de que ainda falta muito e temos de continuar a trabalhar. Agradecer o apoio incrível dos adeptos.»

«[Regressa a Portugal, faz uma bela exibição e acaba esgotado] É normal nestes primeiros jogos, canso-me mais rápido, num jogo destes defendemos mais, mas aguentei-me.»