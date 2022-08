Matous Trmal fez a antevisão à estreia do Marítimo na Liga 2022/23, agendada para o próximo sábado no Dragão. O guarda-redes reconheceu que o FC Porto «é uma equipa forte, mas que também tem as suas fraquezas».



«O FC Porto é uma equipa forte, mas acho que é bom para nós jogar contra eles no primeiro jogo, porque eles também têm as suas fraquezas», disse o internacional sub-23 pela República Checa, citado pela Lusa.



O guarda-redes, que chegou à Madeira proveniente do Vitória de Guimarães, espera «fazer muitos jogos e ajudar o clube».



«Vim do Vitória de Guimarães para jogar e espero conseguir fazê-lo em muitos jogos. Vou dar o meu melhor para ajudar o Marítimo”, sublinhou o jogador, de 23 anos.



Trmal vai discutir a titularidade na baliza dos insulares com Miguel Silva e Pedro Teixeira, os outros guarda-redes que fazem parte do plantel.



De resto, na sessão matinal desta segunda-feira, Vasco Seabra não pôde contar com Victor Costa, Rafael Brito e João Afonso, todos entregues ao departamento clínico.



O FC Porto-Marítimo joga-se este sábado, às 20h30, no Dragão e é referente à jornada inaugural da Liga.