Declarações do treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o FC Porto (2-2) em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Avaliação do jogo:

«Acho que foi difícil para as duas equipas. Um jogo emotivo, um bom jogo de futebol, emocionante, daqueles que fazem os adeptos apaixonarem-se por futebol. É um sábado de Páscoa que vai deixar memórias para os adeptos do Famalicão e é para isso que trabalhamos. O resultado já seria o menos importante, depois da coragem que demonstrámos. Queremos que sejam estes os caminhos, em casa e fora. Jogámos com um grandíssimo adversário, uma equipa muito forte, que chegava aqui num momento importante e o Famalicão fez um grandíssimo jogo de futebol. Os rapazes tiveram um comportamento exemplar. São estes jogos que também fazem crescer o clube e a equipa.»

Obrigou a dificuldades ao FC Porto no corredor central e se o surpreendeu o bloco médio do FC Porto não ter pressionado tão alto a saída a construir

«Acho que o Famalicão é organizado sempre. Depois, fechar o espaço central era um dos planos sem bola e quando a bola fosse à largura, ter cobertura. O FC Porto tem jogadores que, por fora, são agressivos no um para um, criando até permutas com jogadores de dentro e de fora. E nós, não perdendo a nossa capacidade de pressionar…»

«Obviamente que tenho de enaltecer o trabalho de um ou outro jogador. O jogo que o [Gustavo] Sá fez hoje é de um nível muito alto, com bola a encontrar o espaço, para receber e saber para onde tinha de virar, mas sem bola a saber qual o momento de saltar e quando não era. Um jogador com uma capacidade interpretativa tática anormal para um jogador daquela idade. Caminhamos neste desenvolvimento e é para isso que trabalhamos todos os dias. Depois, é encontrar os caminhos para jogar. E não é só o FC Porto que acabou por decidir não pressionar o nosso momento de construção. É a dificuldade que damos aos adversários ao usarmos o guarda-redes. Porque é mais um jogador e vai sempre haver um homem livre. Acima de tudo, a vida é feita de momentos e hoje demos um momento importante aos adeptos.»