O Ministro da Administração Interna pediu compreensão aos adeptos do FC Porto, na iminência de ganhar o campeonato. Neste «tempo especial», o MAI (Ministério da Administração Interna) pede que os adeptos mostrem o «elevadíssimo civismo» que mostraram na noite de São João.

«O apelo que faço é aos cidadãos adeptos: que percebam que o tempo é um tempo especial e que a melhor forma de assinalar será com alegria. O campeonato, como dizia o treinador do FC Porto, ainda não terminou e não me cabe fazer especulações, mas reconheço as probabilidades muito elevadas de concretização», referiu Eduardo Cabrita.

«A cidade do Porto e os seus cidadãos mostraram no São João o seu ato de civismo da forma como perceberam que era necessário adequar a estes tempos o grande dia da cidade. Estou certo, e o apelo que faço é que apliquem o mesmo princípio em próximas celebrações», repetiu.

Segundo o ministro, a «responsabilidade está nas mãos de todos» e garante que as forças de segurança e as autoridades de saúde pública «vão tomar todas as medidas preventivas adequadas.»

Questionado pelos jornalistas sobre o plano de intervenção a aplicar nesse dia, Eduardo Cabrita afirmou que «a responsabilidade está nas mãos de todos», assegurando que as forças de segurança e as autoridades de saúde pública «tomarão as medidas preventivas adequadas».

Os dragões precisam de apenas um ponto em três jornadas para se sagrarem campeões nacionais. O próximo jogo será frente ao Sporting, na próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão (21h30).