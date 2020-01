Dezassete anos depois, o FC Porto voltou a conseguir ganhar na Luz e em Alvalade, tal como Mourinho fizera. Confrontado com esse dado, Conceição desvalorizou.

«Nós temos um campeonato competitivo. Quem olhar para os nossos resultados e para os do Benfica de forma mais fria pode pensar que é fácil, mas não é assim. Olhamos para o jogo de ontem [do Benfica] e vemos um jogo fantástico do Vitória, que era uma equipa que merecia mais do que teve.

A minha satisfação é a de ganhar a dois rivais muito fortes, como o Benfica e o Sporting. Mas nós não festejamos vitórias, mas sim títulos. Se esta vitória for importante para ganhar o campeonato, claro que ganha um peso grande. grande.

Também disse na antevisão que os jogos entre candidatos valem seis pontos, porque ganhamos três e não permitimos que o adversário os ganhe. Daí que sejam vitórias importantes.»