Fábio Vieira, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Casa Pia, em jogo da 12.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo em que sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. É difícil entrar no bloco deles.são uma equipa organizada. O início de jogo não foi fácil, mas tivemos oportunidades para chegar ao intervalo a ganhar. Na segunda parte entramos com mais vontade, atitude e conseguimos chegar aos golos. Com o 2-0 controlamos o jogo.



Queríamos chegar ao golo o mais rápido possível, mas com pés e cabeças. Não podemos simplesmente só jogar para a frente e tentar procurar o golo de forma mais rápida, é preciso trabalhar a bola e fazer o que é pedido, aí as oportunidades e os espaços vão surgir. Fizemos isso, fizemos o primeiro golo numa boa jogada e depois o 2-0 que veio tranquilizar um pouqinho. A partir daí controlamos o jogo.



Desconforto da bancada? Faz parte do futebol. É normal os adeptos assobiarem. Às vezes não temos solução, sentimos o jogo de forma diferentre cá dentro. Por vezes, jogámos para trás porque é a melhor opção. Agradeço o apoio que nos deram hoje, estamos de volta às vitórias e vamos continuar neste ciclo.



Golo? Quero sempre dar o máximo pela equipa. O verdadeiro Fábio está a regressar. Estou a ganhar o meu espaço, a minha intensidade e só me resta ajudar a equipa e fazer tudo para que possamos conquistar títulos.»