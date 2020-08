O Rio Ave oficializou a contratação de André Pereira a título definitivo, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O avançado português deixou assim o Dragão envolvido no negócio de Mehdi Taremi, jogador que faz a viagem contrária, e assinou até 2024.



Após duas cedências a Vitória e Saragoça, André Pereira deixa o FC Porto em definitivo: despede-se com 24 jogos (dois golos) e dois títulos no currículo.