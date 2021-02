Sérgio Conceição assumiu nesta sexta-feira que a equipa do Sporting, que lidera a Liga com mais dez pontos do que os Dragões, é fácil de analisar e entender, mas que se não houver competência do adversário, torna-se muito difícil de travar.

«Olha-se para a equipa do Sporting e é fácil de desmontar, de perceber como joga. Mas se não formos competitivos, torna-se difícil de contrariar», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao Clássico com os leões realizada no início da tarde desta sexta-feira no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

«Eu já disse que o futebol é simples: defender, e o Sporting tem sido muito eficaz, é a melhor defesa; e marcar. Nós somos o melhor ataque, mas temos sofrido mais do que o habitual. Se se conseguir esse equilíbrio, é fácil. A simplicidade é o mais difícil de executar no futebol e defender. O Sporting é uma equipa pragmática. Sabe o que quer. Aliás, tudo o que seja largura e profundidade ofensiva cria problemas ao adversário no momento de defender», disse ainda sobre a mesma questão.

«Podemos olhar para equipas com muito mais posse e fazem mais toques para chegar à baliza adversária, mas não vejo isso como uma forma de qualidade. Muitas pessoas pensam que o tiki-taka se deve utilizar em todas as equipas, independentemente de se ter ou não jogadores para jogar assim, mas eu não penso assim», concluiu sobre o tema.

O FC Porto recebe o Sporting às 20h30, em jogo da 21.ª jornada da Liga.