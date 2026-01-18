Jogo grande em Guimarães, entre Vitória e FC Porto, que abrem a segunda volta da Liga em alta. Os vitorianos pela conquista da Taça da Liga, os dragões pela situação confortável que vivem no comando do campeonato.

Sabendo de antemão dos triunfos de Sporting e Benfica na 18.ª jornada, os portistas sabem que só vencendo esta noite poderão recuperar o avanço pontual para os rivais com que partiram para esta ronda. Por isso, e pela dificuldade inerente da tarefa no Estádio D. Afonso Henriques, Francesco Farioli não deve fazer muitas mexidas em relação ao onze que afastou o Benfica da Taça de Portugal.

VEJA OS ONZES PROVÁVEIS EM GALERIA

É esperado o regresso de Alberto Costa ao lado direito da defesa, no lugar de Martim Fernandes que fraturou o nariz no Clássico, enquanto Alan Varela vai voltar à titularidade, tal como confirmou o treinador do FC Porto na antevisão à visita a Guimarães.

No lado do Vitória, os castigados João Mendes e Nélson Oliveira devem ser rendidos por Orest Lebedenko e o novo herói vimaranense Alioune Ndoye. A grande dúvida centra-se na baliza, com as excelentes exibições na Taça da Liga a poderem abrir as portas da titularidade a Charles, habitual suplente de Juan Castillo no campeonato.

ONZE PROVÁVEL DO VITÓRIA: Charles, Tony Strata, Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal, Orest Lebedenko, Beni Mukendi, Diogo Sousa, Samu, Noah Saviolo, Telmo Arcanjo e Alioune Ndoye.

ONZE PROVÁVEL DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz e Samu.

O Vitória-FC Porto arranca às 20h30 deste domingo e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.