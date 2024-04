Depois de duas derrotas seguidas para a Liga, o FC Porto procura regressar aos triunfos neste sábado diante do Famalicão no Estádio do Dragão.

Diante da equipa de Armando Evangelista, que só conta com vitórias desde a chegada do novo treinador, os azuis e brancos têm problemas na defesa: Pepe e João Mário estão castigados e se Jorge Sánchez deve ser o escolhido para o lado direito da defesa, Conceição até admitiu fazer uma adaptação ao eixo defensivo.

O FC Porto-Famalicão arranca às 18h00

