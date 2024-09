É dia de jogo grande na 'Cidade Berço' de Portugal. O Vitória de Guimarães recebe o FC Porto neste sábado, em jogo da sexta jornada da Liga portuguesa. O desafio tem início pelas 18 horas.

Tratam-se de duas equipas estão numa senda vitoriosa neste início de temporada, ambas com 12 pontos somados no campeonato, apenas atrás do Sporting, que venceu todos os jogos.

Do lado vitoriano, não deve haver mexidas, após uma vitória moralizadora sobre o Sp. Braga. A única mudança deve ser a entrada de Tomás Ribeiro para o lugar do lesionado Mikel Villanueva.

Já os portistas devem mexer no ataque, com Samu Omorodion, com um grande perfil físico, a entrar para o onze titular após um golo marcado como suplente na jornada passada. Há ainda a possibilidade de trocar Otávio por Zé Pedro, devido ao subrendimento do brasileiro. Mas acreditamos que Vítor Bruno vai dar um sinal de confiança ao ex-Famalicão.

VEJA ACIMA A GALERIA COM OS ONZES PROVÁVEIS