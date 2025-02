Otávio vai falhar o «Clássico» entre FC Porto e Sporting, desta sexta-feira, após ter visto o quinto cartão amarelo no encontro com o Rio Ave.

Decorria o minuto 49 do jogo em Vila do Conde, quando o central brasileiro cometeu falta sobre Clayton e acabou por ser advertido. Desta forma, Martín Anselmi tem uma dor de cabeça para o centro da defesa, recordando que Eustáquio foi utilizado como líbero no jogo de estreia do técnico, frente ao Maccabi Tel Aviv.

Recorde-se que Otávio leva dois golos em 19 jogos pela equipa principal do FC Porto, esta temporada, e cumpriu os 90 minutos em todos os encontros em que foi utilizado.