Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória por 3-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[Otávio fora das opções neste jogo, depois do erro no lance que deu o golo ao Farense na jornada anterior]: «O Otávio foi uma opção técnica. Eu sei que vão especular. O Otávio conta para mim como conta o Zé Pedro, o Nehuén, o Tiago e o Gabriel Brás. Exatamente da mesma forma. Às vezes temos de tomar decisões, proteger um jogador que estava a ser praticamente linchado na praça pública, às vezes é preciso tirá-los do centro das atenções, tirá-los do foco, o ónus que muitas vezes é metido em cima deles. Importante é agora serená-lo, ele vai voltar a jogar, confio muito nele. Obviamente que tem de competir com quem está ao lado dele. Depois é uma questão de decisão minha, de que adversário vamos apanhar. Entendemos, para este jogo, que o Zé Pedro casava bem com o Nehuén.»