Otávio, jogador do FC Porto, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate com o Santa Clara, por 1-1, na 19.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo e ao golo marcado] «Feliz pelo primeiro golo com a camisola do FC Porto. Tentámos de todas as formas. Na primeira parte estivemos sempre perto da baliza deles. Faltou um pouco de sorte para fazermos essa reviravolta. Parece que não temos sorte. Porque estamos a batalhar e com garra. A equipa estava toda unida e com vontade de ganhar.»

[Frustração] «Estamos a batalhar, a trabalhar bem e com vontade de dar esta reviravolta, para colocarmos o clube no lugar que merece. Vamos sair de todos os jogos esgotados. Não vai faltar garra e entrega.»

[Martín Anselmi] «Não tivemos nenhum contacto com ele ainda. Esperamos ter hoje ou amanhã no treino. Mas esperamos que venha para nos ajudar e nós a ele. Estamos à espera que chegue.»