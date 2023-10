Declarações de Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o desaire (0-2) frente ao FC Porto em jogo da jornada 9 da Liga:

«Cometemos erros que nos penalizaram muito. No segundo tempo se marcas um golo entras no jogo, o tempo vai passando, tivemos uma oportunidade, tal como tivemos na primeira parte, mas não marcamos. Tentámos entrar o jogo, podíamos ter marcado, mas o tempo passou sem conseguirmos».

[Seis pontos ao fim de nove jornadas. O que há a fazer?] «Continuar a trabalhar. A diferença é que antes o Vizela tinha um grupo feito com vários jogadores juntos, e este ano tem muitos jogadores novos. Temos de continuar a trabalhar, é preciso tempo para conseguirmos as vitórias e os pontos para sair deste lugar».

[Se o lance de Samu dá golo acredita que o resultado podia ser outro?] «Sem dúvida, porque não é a primeira vez que se dá a volta a um jogo em que se está a perder 2-0. A equipa que está a perder 2-0 e marca muda completamente a mentalidade, e acreditámos porque ainda havia vinte e tal minutos para jogar.»