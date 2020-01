Depois de uma longa paragem, a I Liga volta a ser disputada e, na conferência de antevisão do clássico deste domingo com o Sporting, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi questionado sobre se este hiato era um transtorno para a equipa.

«É um transtorno para a minha família que leva mais tempo comigo», começou por gracejar o técnico, que até disse aos jornalistas ter saudades das conferências de imprensa.

«Eu não gosto destas paragens prolongadas. Não gosto. Obviamente que há sempre aspectos positivos nestas paragens. Aproveitamos para trabalhar algumas situações a nível individual, chamar um ou outro jovem que tem qualidade para, num futuro muito breve, entrar na equipa principal, dá para corrigir algumas situações, mas é muito tempo», apontou Sérgio Conceição.

«Na primeira volta houve muitas paragens que não foram benéficas para o campeonato e mais tarde vamos pagar isso. Nós estamos nas quatro competições e vamos ter depois uma sobrecarga de jogos.»

«Mesmo para o andamento do campeonato tirou um bocadinho a sequência de que as pessoas gostam e nós também como equipa. Independentemente de nós estarmos num período bom, porque o Sporting também estava porque veio de uma vitória moralizadora em Portimão. Não estou a falar por mim, estou a falar no geral», frisou.