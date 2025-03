Cerca de duas semanas após a paragem para os compromissos internacionais, os jogadores regressaram aos clubes e Martín Anselmi foi convidado a falar sobre o tema.

Para o técnico do FC Porto, a preferência é competir regularmente, ainda que a chamada às respetivas seleções possam trazer benefícios para quem fica e quem vai, como o descanso ou até mesmo a oportunidade de trabalhar «conceitos e outras coisas específicas».

«Pausa para as seleções foi especial, tivemos muitos jogadores convocados e os que ficaram tiveram oportunidade para descansar. Quem ficou conseguiu trabalhar mais alguns conceitos e coisas específicas, o que também é importante. Claro que eu prefiro competir e ter continuidade de jogos, mas quem foi à seleção também competiu e é bom quando acontece», referiu.

«Há contextos e contextos. Em alguns casos é bom parar porque as equipas têm jogadores lesionados, noutros casos o parar significa duas ou três semanas diferentes do habitual. Eu prefiro competir, mas aproveitámos da melhor forma este período», acrescentou o técnico.

Anselmi destacou ainda as chamadas de Samu (Espanha), Deniz Gül (Turquia) e Namaso (Camarões), garantindo que todos ficaram felizes e tiveram a oportunidade de adquirir experiências com jogadores mais conceituados do futebol mundial.

«Acho que o Samu ficou feliz, pelo menos demonstrou-o nas redes sociais e espero que o seja até ao fim da temporada. Tem disfrutado do dia a dia e vai certamente tentar atingir todos os objetivos. São poucos os privilegiados que integram a convocatória da seleção de Espanha. Quanto ao Gül e ao Namaso, é importante que sejam chamados que vistam a camisola das respetivas seleções, no fundo esse é o objetivo máximo de qualquer jogador. Relacionam-se com os melhores jogadores e trazem experiências diferentes para os clubes», admitiu.