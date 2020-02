Pedro Sá, médio do Portimonense, comentou desta forma a derrota frente ao Portimonense, no Estádio do Dragão (1-0). Declarações na flash interview da SportTV:

«Não era o resultado que pretendíamos, mas a equipa teve uma excelente atitude. Devíamos ter concretizado as oportunidades que tivemos, que não foram poucas. Complicámos ao máximo o jogo ao FC Porto e temos de tirar as boas boas que fizemos neste jogo.

Se tivéssemos convertido as oportunidades, sobretudo na primeira parte, complicávamos muito mais a tarefa do FC Porto, pois notava-se algum cansaço, já que eles jogaram há dois dias e isso não é fácil.

Houve muita coisa boa, se criámos estas oportunidades nos próximos jogos e se as concretizarmos, tenho a certeza absoluta que vamos sair desta posição. Com muito trabalho acho que vamos chegar lá.»