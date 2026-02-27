Declarações do treinador do Arouca, Vasco Seabra, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o FC Porto, no jogo da 24.ª jornada da Liga:

«Acho que, mais do que eu, vocês vão poder dizer. Eu, se disser, vou ser castigado. Por isso… espero que tenha sido mais um exemplo dos – agora acho que são – nove penáltis que temos contra, com zero a favor. Já tivemos tantos toquezinhos a nosso favor que não são marcados… tenho de reconhecer que o Farioli está a fazer um trabalho fantástico, o FC Porto tem uma dinâmica muito interessante, é uma excelente equipa, obriga-nos a uma intensidade e a um rigor posicional muito grande, tanto defensiva, como ofensivamente. Estamos a jogar num estádio complicado. Por isso, são muitas notas positivas para o FC Porto e vir a este estádio, contra este adversário, vendo a equipa apresentar-se serena e tranquila… não viemos com o autocarro, não viemos querer passar tempo, viemos competir e permitiu um bom espetáculo para quem viu, no estádio e na televisão.»

«Ficamos frustrados quando acho que estiveram duas excelentes equipas em campo e tudo o resto tem de continuar a esse nível. Tenho um balneário destroçado pelo resultado, mas com sentimento de orgulho grande. Tivemos a bola na trave, o FC Porto também tem as suas oportunidades, mas saio com orgulho da equipa, uma paixão grande por jogarmos, agora esquecer este jogo e focar no Famalicão.»

Penálti para o FC Porto:

«Eu não sei o que vão dizer, mas acho que, se formos honestos, acho que conseguimos ver que… pronto.»

Crescimento da equipa nos últimos jogos:

«É o que sentimos, as sensações são estas, contra o Sporting sofremos aos 90+6m, com o FC Porto aos 90 minutos de penálti. Tínhamos dito no final do último jogo grande da primeira volta que nos queríamos redimir na segunda volta para conseguirmos competir de outra forma e retirar pontos, porque tem sido nosso apanágio todas as épocas. Faltam-nos ainda duas equipas das ditas grandes, acreditamos que ainda vamos conseguir. De qualquer forma, temos de valorizar o crescimento da equipa e a crença no processo.»