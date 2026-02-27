«Penálti? Se eu disser, vou ser castigado. Se formos honestos...»
Treinador do Arouca, Vasco Seabra, reconhece «trabalho fantástico» de Farioli no FC Porto, elogia trabalho da sua equipa e, sem dizer com todas as palavras, deixa a sua opinião sobre o lance que dá o 2-1 aos dragões
Declarações do treinador do Arouca, Vasco Seabra, à SportTV, após a derrota por 3-1 ante o FC Porto, no jogo da 24.ª jornada da Liga:
«Acho que, mais do que eu, vocês vão poder dizer. Eu, se disser, vou ser castigado. Por isso… espero que tenha sido mais um exemplo dos – agora acho que são – nove penáltis que temos contra, com zero a favor. Já tivemos tantos toquezinhos a nosso favor que não são marcados… tenho de reconhecer que o Farioli está a fazer um trabalho fantástico, o FC Porto tem uma dinâmica muito interessante, é uma excelente equipa, obriga-nos a uma intensidade e a um rigor posicional muito grande, tanto defensiva, como ofensivamente. Estamos a jogar num estádio complicado. Por isso, são muitas notas positivas para o FC Porto e vir a este estádio, contra este adversário, vendo a equipa apresentar-se serena e tranquila… não viemos com o autocarro, não viemos querer passar tempo, viemos competir e permitiu um bom espetáculo para quem viu, no estádio e na televisão.»
«Ficamos frustrados quando acho que estiveram duas excelentes equipas em campo e tudo o resto tem de continuar a esse nível. Tenho um balneário destroçado pelo resultado, mas com sentimento de orgulho grande. Tivemos a bola na trave, o FC Porto também tem as suas oportunidades, mas saio com orgulho da equipa, uma paixão grande por jogarmos, agora esquecer este jogo e focar no Famalicão.»
Penálti para o FC Porto:
«Eu não sei o que vão dizer, mas acho que, se formos honestos, acho que conseguimos ver que… pronto.»
Crescimento da equipa nos últimos jogos:
«É o que sentimos, as sensações são estas, contra o Sporting sofremos aos 90+6m, com o FC Porto aos 90 minutos de penálti. Tínhamos dito no final do último jogo grande da primeira volta que nos queríamos redimir na segunda volta para conseguirmos competir de outra forma e retirar pontos, porque tem sido nosso apanágio todas as épocas. Faltam-nos ainda duas equipas das ditas grandes, acreditamos que ainda vamos conseguir. De qualquer forma, temos de valorizar o crescimento da equipa e a crença no processo.»