Pepê fez esta quinta-feira uma antevisão ao clássico frente ao Sporting, agendado para a próxima segunda-feira, relativo à 21.ª jornada do campeonato, garantindo que o FC Porto encara o duelo como mais um jogo decisivo na luta pelo campeonato.

Em declarações aos canais da Betano, num excerto de uma entrevista para a revista da casa de apostas, o extremo brasileiro frisou que, nesta fase da época, todos os encontros têm caráter determinante, mas reconheceu que um clássico tem sempre contornos especiais.

«Para nós, todos os jogos são decisivos. Sabemos que três pontos valem muito naquilo que é o campeonato e fazem muita diferença», começou por referir Pepê, antes de destacar o ambiente particular dos jogos grandes.

«Tratando-se de um clássico, é um jogo que particularmente tem uma atmosfera totalmente diferente, um ambiente que é totalmente diferente. Isso, querendo ou não, motiva ainda mais a gente para que possamos estar no nosso mais alto nível e encarar grandes adversários», concluiu.

De recordar, FC Porto e Sporting estão separados por quatro pontos e defrontam-se na próxima segunda-feira, pelas 20h45. Uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.