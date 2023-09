Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a vitória em casa do Estrela da Amadora (1-0), na quinta jornada da Liga:

[Que análise faz ao jogo e ausência da seleção por lesão] Infelizmente, não pude estar apto para a seleção, trabalhei bem com o intuito de recuperar para poder jogar este jogo. O departamento médico fez um grande trabalho, os nossos preparadores físicos também. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque jogámos contra o Estrela na pré-época e dificultaram muito o nosso trabalho. O mister preparou muito bem o jogo, jogámos com uma linha três, infelizmente o Marcano saiu lesionado e logo a seguir saiu o Evanilson. Mas acho que a equipa não perdeu o norte, fomos bastante consistentes e em busca do que o treinador nos pediu.

[Há quanto tempo estava a ser preparada a linha de três defesas?] Já há algum tempo, desde a pré-temporada, num treinou ou num jogo que fazíamos à porta fechada. O mister entendeu que tínhamos de encaixar melhor na equipa do Estrela da Amadora, preparámos muito bem o jogo, é mais um ensinamento que cada um de nós jogadores tem para poder enfrentar esta época, que vai ser bastante dura.

[David Carmo encaixa melhor na defesa a três? Foi por isso que foi titular?] Não acredito. Obviamente que ele tem muita rotina de quando jogava no Sp. Braga, mas trabalhámos muito as linhas de três e de quatro. É a prova de que trabalhámos muito forte, não importam os onze que jogam, o importante é dar o contributo e foi isso que o Carmo fez. Estou feliz por ele, também pelo Fran Navarro que entrou, o Iván Jaime, o Varela e o Gonçalo Borges. É sinal que a equipa trabalha bem. Independentemente de quem o mister escolha, vamos deixar o máximo para ajudar o FC Porto.»