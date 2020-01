Pepe e Nakajima continuam no boletim clínico do FC Porto e estão em dúvida para a receção ao Sp. Braga, em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

Horas após o triunfo sobre o Varzim, por 2-1, e consequente apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, o conjunto da invicta iniciou a preparação no Olival para o duelo frente aos arsenalistas

Os portistas voltam a trabalhar esta quinta-feira, tendo em vista o desafio com os bracarenses, depois de Sérgio Conceição fazer a antevisão do encontro marcado para esta sexta-feira, às 19h00, no estádio do Dragão.