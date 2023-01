O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou que o facto de três dos capitães da equipa, Pepe, Matheus Uribe e Iván Marcano, ainda terem contrato com os dragões, apesar de o terminarem no final da época 2022/23, é o mais importante neste momento.

«Fui dizendo ao longo destes anos: jogadores que tem contrato até final da época pelo menos, isso para mim é o que me interessa como treinador, neste momento têm contrato e importante para mim e para eles é pensar naquilo que temos pela frente, a época que temos pela frente e os objetivos que temos para conquistar», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 15.ª jornada da I Liga.

O técnico dos dragões falou ainda de paralelismos, diferenças e lições sobre a paragem competitiva em 2020 provocada pela covid-19 e a paragem que houve, de certa forma, com a realização do Mundial 2022, apesar de a equipa ter estado junta – embora privada de jogadores a competir no Qatar – e de ter tido a Taça da Liga.

«São contextos diferentes, até porque trabalhámos muito nesse período em que tivemos infelizmente em casa devido a essa maldita pandemia. Agora é diferente porque estamos juntos, possibilitou ter o grupo de trabalho não completo devido ao Mundial, mas permitiu trabalhar outras situações com determinados jogadores. Incluíamos também alguns da equipa B, foi interessante. O impacto que pode ter ou não, também já o disse, veremos no final da época. Acredito que poderá ter algo positivo para algumas equipas e nós recomeçámos bem o campeonato, até porque não foi uma paragem competitiva. Tivemos a taça da liga, começámos bem o campeonato e importamo-nos com o que fazemos. Olhando um bocadinho ao geral, não estamos habituados a uma paragem do género. É novo, vamos ver. No final, faremos o tal balanço, da forma mais prudente de olhar para isto», rematou.

O Casa Pia-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.