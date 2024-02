Foi uma das imagens marcantes da tarde: o abraço de Sérgio Conceição a Pinto da Costa, ambos visivelmente emocionados.

Depois da cerimónia, o presidente do FC Porto disse que ficou surpreendido com o apoio do treinador – que está em final de contrato - e disse que gostaria de o ver continuar à frente da equipa de futebol, embora não queira fazer disso um trunfo eleitoral.

«Pela minha vontade ficará, mas agora não é tempo, de estar a falar disso, nem quero de maneira nenhuma usar o Sérgio Conceição como trunfo eleitoral. É o treinador do FC Porto, teve um gesto que me surpreendeu e sensibilizou ao estar aqui a dar o seu apoio», afirmou Pinto da Costa.

O líder portista recordou ainda a amizade que o une a Sérgio Conceição. «É meu amigo. Não enquanto for treinador, é para a vida», assegurou.