O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, criticou as declarações de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores quando se mostrou reticente sobre o regresso do campeonato, mesmo à porta fechada por causa da covid-19.

«Assisti ao início de uma entrevista na RTP3 em que o sr. Joaquim Evangelista começava logo por defender que o campeonato não devia ser retomado e que os jogadores não queriam jogar, por estarem preocupados com a saúde das suas famílias. Tudo o que sejam opiniões do senhor Evangelista eu não discuto porque ele tem o direito a tê-las, mas não pode dizer aquilo. Falei pessoalmente com os nossos capitães e todos querem jogar», disse o presidente do FC Porto em declarações ao jornal O Jogo.

«Falei com outros presidentes e disseram-me o mesmo a respeito dos jogadores deles. Todos têm vontade de jogar», garantiu ainda Pinto da Costa.