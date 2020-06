Foram duras as críticas de Pinto da Costa à atuação do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, bem como às restantes entidades responsáveis por prevenir a violência nos recintos desportivos. O presidente do FC Porto considera-as a responsáveis pela atual situação vivida no futebol português, nomeadamente após o ataque ao autocarro do Benfica, na passada quinta-feira.

«O Secretário de Estado, tudo o que aconteça de violência no Benfica, ele não responde. Mas quando o João Félix, à porta do hotel, foi empurrado por um catraio de 16 anos, veio repudiar», afirmou Pinto da Costa, lembrando uma chegada do atual jogador do Atlético de Madrid à concentração da seleção nacional, comentada então por Rebelo.

«Agora, passa-se o que se passa e não diz nada. É o responsável da situação que estamos a viver, mas as entidades responsáveis pela violência», considerou Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal, nas quais confirmou a nova cláusula de rescisão de Tomás Esteves, vincou a posição de ter Sérgio Conceição como seu treinador e mostrou apoio a uma eventual recandidatura de Pedro Proença à Liga.