O FC Porto foi multado em 3.190 euros por «comportamento incorreto do público», associado à utilização de «engenhos explosivos ou pirotécnicos» no duelo da 19.ª jornada da I Liga, frente ao Vizela, tendo ainda uma multa de 2.040 euros por «atraso no reinício do jogo», em quatro minutos, para a segunda parte, sem ter sido apresentado «motivo para tal».

As multas foram confirmadas em comunicado do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que o Benfica também foi punido pelo jogo ante o Casa Pia, no Estádio da Luz, mas apenas por motivos relacionados com pirotecnia.

De acordo com o CD da FPF, o Benfica foi multado em 3.190 euros pelo «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos».