Os jogos da 30.ª jornada praticamente encerraram a luta pelo título, mas reanimaram a disputa pelo segundo lugar.

Com o triunfo sobre o Tondela (2-0), o FC Porto passou a somar 79 pontos e muito dificilmente não será campeão. O Benfica, que venceu o dérbi em Alvalade, passou para segundo, com 72 pontos, mais um do que o Sporting que, contudo, tem um jogo em atraso.

Com apenas mais quatro jornadas (12 pontos) em disputa, o título parece entregue, mas segue em aberto a luta por uma vaga na Champions. Quem tem o calendário mais difícil? Confira, abaixo, com quem FC Porto, Benfica e Sporting ainda vão jogar.

31.ª: Estrela da Amadora (F)

32.ª: Alverca (C)

33.ª: AVS (F)

34.ª: Santa Clara (C)

31.ª: Moreirense (C)

32.ª: Famalicão (F)

33.ª: Sp. Braga (C)

34.ª: Estoril (F)

26.ª: Tondela (C)*

31.ª: AVS (F)

32.ª: V. Guimarães (C)

33.ª: Rio Ave (F)

34.ª: Gil Vicente (C)

*Jogo em atraso, marcado para 29 de abril.