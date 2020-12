Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 4-3 frente ao Tondela, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Jogo algo estranho, mas tem explicação. Entrámos muito bem no jogo, fizemos golo e tivemos quatro ocasiões de golo. Depois sofremos um golo aos 20 minutos na primeira vez que tivemos uma desconcentração e perdemos uma bola em zona proibida. Houve sucessão de erros individuais e eles fizeram golo. Continuámos por cima no jogo e eu sentia que podíamos fazer mais golos. Depois sofremos outro golo. Acho que o jogador até falhou o passe e colocou a bola do lado contrário. Há um cruzamento e somos mal batidos. E do nada, estamos a perder 2-1.



«Da forma como vemos o futebol é condenável. Temos tudo para tornar o jogo fácil, embora os jogos sejam todos difíceis, e do nada estamos a perder 2-1. Empatámos e entrámos na segunda parte a criar seis ocasiões claras. Fizemos o 3-2, o 4-2 e eu fiz algumas substituições para refrescar a equipa. Não sei se aqui ou acolá algum jogador sentiu o resultado fechado. Em nova aproximação do Tondela, 4-3. Depois foi um bocadinho daquilo que é o futebol e os deuses do futebol. Sentia-se que eles podiam criar perigo. Podíamos ter feito 8 ou 9 golos e acabámos a sofrer uma bola na barra que podia dar empate. No futebol tudo se paga. A humildade, o respeito pelo adversário e a concentração competitiva devem estar sempre presentes. Aqui e ali, faltou essa concentração.



«Avaliámos tudo o que se passa em jogo. Na antevisão do jogo disse que prefiro ganhar 1-0 do que 4-3. É o que acho. Estou dentro do jogo, percebo o que quero da equipa e dos jogadores. Agora para os adeptos que dizem que o FC Porto não dá espetáculo, isto é um espetáculo dos adeptos. Não é normal o FC Porto sofrer três golos como já sofreu em casa mais do que uma vez.»



[Aproximação ao líder]: Temos de estarmos focados no nosso trabalho, porque se olharmos para o lado podemos tropeçar. Temos de ir atrás do nosso lugar, somos campeões nacionais, queremos chegar junto do primeiro lugar e vamos lutar por isso. Há coisas a melhorar sobretudo no que frisei. Compreendo que jogamos a cada três dias, pode sugir cansaço até mais a nível mais emocional do que físico. Temos de estar atentos a coisas que se passaram aqui hoje.



[Campeonato diferente dos anteriores]: «Poderá ser. É competitivo. Penso que temos equipas a fazer início de campeonato excelente, mas isto é uma maratona. Não podemos fazer o que fizemos hoje. Não fomos eficazes quer defensivamente, quer ofensivamente.»