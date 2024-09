Declarações de Boris Popovic na flash interview posterior à vitória do FC Porto sobre o Arouca, por 4-0, neste domingo:

[Análise ao jogo]

«Começámos bem, mas depois do cartão vermelho nós concedemos no final da primeira parte. Sabíamos que ia ser difícil na segunda parte. Onze contra dez, sabíamos que ia ser difícil e acabamos a sofrer quatro golos. Ficámos contentes com a primeira parte, jogando bom futebol.»

[Jogo seria diferente sem cartão vermelho?]

«Penso que sim. Nos primeiros 40 minutos, jogámos bem. Concedemos chances mas também criámos. Não marcámos mas mostrámos a nossa qualidade.»

[Boa exibição a nível individual]

«Eu sei, mas somos uma equipa e perdemos 4-0. Como um todo, jogámos uma boa primeira parte. Vamos ver no próximo jogo, no sábado.»