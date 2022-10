A FIGURA: Otávio

Mais um jogo com nota mais para o internacional português. Além do golo apontado, num lance à futebol de praia em conjunto com Evanilson, Otávio esteve sempre muito envolvido na manobra atacante do FC Porto. Uma exibição para Fernando Santos ver?

--

O MOMENTO: Vantagem ampliada a abrir a segunda parte

O FC Porto tinha conseguido adiantar-se no marcador, ainda na primeira parte, e o segundo tempo prometia. A vantagem era mínima, mas o golo de Pepê, aos 52 minutos, acalmou as hostes portistas. O que podia ser uma segunda parte intranquila, logo se transformou num passeio.

--

OUTROS DESTAQUES:

Taremi

Hoje, pode até nem ter marcado, mas não deixou de ser um dos melhores do lado do FC Porto. O lance do segundo golo nasce da insistência do avançado iraniano que nunca desiste da bola. Depois, não foi egoísta e ofereceu o golo a Pepê.

Rodrigo Conceição

Foi aposta para a lateral direita em detrimento de João Mário. Apesar de ter entrado algo nervoso, foi melhorando de rendimento com o passar dos minutos. O pai (e mister…) Sérgio Conceição não estará de certeza arrependido.

--

Nakamura

Sofreu dois golos, mas, em ambos, a culpa deveu-se à passividade da defesa dos algarvios. Acabou por ser um dos melhores do Portimonense, com um par de boas defesas, a remates de Otávio e Taremi.

Yago Cariello

Não é que o avançado do Portimonense tenha feito uma grande exibição: já o vimos fazer muito melhor este ano, mas aquele lance, ao minuto 75, acaba por também marcar o jogo. O desvio para a trave, à boca da baliza, impediu um final de jogo emocionante. E se aquela bola tivesse entrado?