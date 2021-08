O péssimo estado do relvado do Estádio dos Barreiros motivou críticas de Sérgio Conceição, após o empate do FC Porto frente ao Marítimo, e a interdição do recinto. Já esta segunda-feira, Carlos Pereira, presidente do clube madeirense, respondeu e afirmou que o treinador do FC Porto «não sabe perder pontos», no entanto, justificou-se sobre as más condições do terreno de jogo.

«Queremos dar o melhor espetáculo possível. Há momentos menos bons, acredito que este poderá ser um momento menos bom face à onda de calor. Nunca a região teve 30 e tal graus de calor como tem tido, nunca aquele efeito estufa dentro daquele estádio chegou acima dos 44º. É calor a mais para um relvado», afirmou, acrescentando que o relvado estava nas condições possíveis: «Houve um pouco de areia amarela a mais e o relvado não se aguentou nas perfeitas condições. Temos investido muito na recuperação do relvado, nós não conseguimos é atenuar o calor que se faz sentir naquele espaço e que faz o efeito de estufa.»

Carlos Pereira disse ainda que «é do conhecimento da diretora-executiva da Liga e da diretora de competições que há outros relvados que estão nas mesmas condições ou se calhar alguns até piores.»